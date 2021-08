Fiamme e fuga di gas con palazzina evacuata. È quanto successo ieri sera a San Vittore Olona

Fuga di gas: fiamme e palazzina evacuata

Fiamme e fuga di gas con palazzina evacuata. È quanto successo ieri sera in via Manzoni a San Vittore Olona. Erano le 22.15 quando è stato lanciato l'allarme. La fuga di gas, avvenuta alcuni appartamenti, pare sia stata causata dalle fiamme che hanno bruciato la copertura dei tubi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Legnano ed i carabinieri. Per mettere in sicurezza lo stabile i residenti sono stati fatti uscire di casa, con i vigili del fuoco che hanno chiuso i contatori.