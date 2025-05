Fuga di gas da due appartamenti, arrivano i Vigili del fuoco

Fuga di gas da due appartamenti a Canegrate, arrivano i pompieri.

Un forte odore di gas ha tenuto i residenti col fiato sospeso. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 maggio 2025, a Canegrate. Alcuni abitanti dei condomini popolari dell'Aler di via Ancona avevano infatti notato della puzza di gas e così hanno subito lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno rilevato la perdita in due appartamenti, tutto prontamente sistemato dall'azienda del gas arrivata anch'essa sul posto. Non è stata necessaria l'evacuazione dello stabile ma solo temporaneamente e solo per i due appartamenti. Presente anche la Polizia Locale.