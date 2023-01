Fuga di gas, arrivano i Vigili del fuoco

Fuga di gas a Bollate, al lavoro ci sono i Vigili del fuoco.

Fuga di gas, attimi di paura

L'odore è stato sentito in tutta la zona. Colpa della fuga di gas avvenuta intorno alle 16 di oggi, in via Monte Pasubio a Bollate, verso il confine con Nosate. A causarla è stata la rottura di un tubo durante gli scavi per alcuni lavori che sono in corso nella zona.

L'intervento

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Garbagnate Milanese che sono ora la lavoro, dopo aver allertato i residenti, per risolvere la problematica.