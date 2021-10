Fuga di gas: ambulanza e vigili del fuoco a Vermezzo

Una 53enne intossicata e portata in ospedale

Ambulanza di Ata Soccorso e Vigili del fuoco da Inveruno a Vermezzo con Zelo per soccorrere nella tarda mattinata di oggi una 53enne rimasta leggermente intossicata nella propria abitazione al civico 20, vicino all'autofficina. L'intervento alle 12.30, la donna è stata portata in codice giallo all'ospedale di Magenta per controlli, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.