Fuga con la cassaforte dopo aver sfondato la vetrina con un'auto

Fuga con la cassaforte

Tutto è successo in pochi istanti: i ladri che arrivano all'esterno del negozio e lanciano un'auto come ariete contro la vetrina, che finisce distrutta. Poi la fuga con la cassaforte. E' quanto accaduto questa notte, intorno alla 1.30, al Pittarosso, negozio di scarpe che si trova in via Fratelli d'Italia a Rescaldina. I malviventi hanno agito nel buio. L'auto lanciata contro la vetrata, poi si sono introdotti all'interno dei locali dai quali sono riusciti a portar via la cassaforte.

La fuga

I ladri hanno iniziato a scappare, portandosi dietro il forziere. Intanto era partita la chiamata al 112 e sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Purtroppo gli autori del furto erano riusciti a far perdere le loro tracce ma le indagini dei militari non si fermano.

