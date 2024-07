Frontale tra un furgone contromano e un taxi sulla A4 Rho-Arluno

Grave incidente stradale nella notte. Sull'autostrada A4 tra la barriera Ghisolfa e Arluno, in direzione Torino, nel territorio di Cornaredo.

Coinvolte nel sinistro un furgone e un taxi

Lo scontro si è verificato verso l'1.30. Da una prima ricostruzione sembrerebbe un frontale tra un furgone che viaggiava contromano e un taxi. Coinvolte nell'incidente altre tre auto.

Due feriti, uno trasportato in gravissimi condizioni al San Gerardo di Monza

Due le persone rimaste ferite, un uomo di 47 anni e uno di 37. ovvero l'autista del taxi e quello del furgone. Sul posto due ambulanze del 118 e l'automedica dell'ospedale Niguarda di Milano. Dopo i primi soccorsi sul posto uno dei due feriti, l'uomo di 37 anni è stato trasferito in gravi condizioni, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza, mentre il 47enne in codice giallo all'ospedale di Legnano.

Il conducente del furgone trovato in stato confusionale nei campi dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Milano hanno ritrovato il conducente del furgone in stato di choc nei campi vicini. Risponde alle domande ma sembra che non si ricordi dell'evento.

I rilievi effettuati dagli uomini della Polizia Stradale

Il tratto autostradale è rimasto chiuso per alcune ore per permettere le operazioni di ripristino e i rilievi da parte dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto