Frontale tra un camion e un’auto: disagi al traffico FOTO

Frontale tra un camion e un’auto: disagi al traffico

Questa mattina, lunedì 2 novembre, un camion e un’auto si sono scontrati frontalmente intorno alle 7.30 mentre percorrevano via Torino a Cerro Maggiore. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 33 anni soccorso da ambulanza e automedica. Dopo qualche accertamento il 33enne è stato trasportato in Codie giallo in ospedale.

Sul posto sono interventi anche i Carabinieri di Legnano e i Vigili del fuoco.

Al momento si segnalano disagi alla viabilità nell’area limitrofa all’incidente.

