Frontale tra due auto, circolazione interrotta per un'ora

Lo scontro frontale tra due automobile non ha provocato, fortunatamente, serie ferite agli automobilisti, ma la circolazione stradale è stata interrotta per circa un'ora, con inevitabili ripercussioni sul traffico

Il frontale a Nosate

L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio in via Ponte di Castano, nel territorio di Nosate. Secondo quanto ricostruito dal Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate, due veicoli stavano percorrendo l'arteria in direzione opposta quando, nella curva sottostante la sede comunale, si sono scontrati frontalmente. Un impatto violento tanto che nessuno dei due mezzi è riuscito a rimettersi in moto per spostarsi e la circolazione è stata interrotta per un'ora circa per l'occupazione totale della carreggiata da parte dei mezzi. Dopo i rilievi del caso sono rimossi a mezzo carro attrezzi, mentre i soccorritori hanno appurato che fortunatamente nessuno degli automobilisti aveva riportato ferite, ma il responsabile dell'incidente è stato sanzionato per la condotta alla guida.

Sul posto è anche la società “sicurezza stradale” per il ripristino del manto stradale a causa di una chiazza di olio disperso, che risultava pericoloso per gli utenti della strada.