Frontale tra auto, cavalcavia bloccato

Incidente

La circolazione sul ponte di via Volturno a Rho bloccata in entrambe le direzioni

Un frontale tra due automobili ha determinato la chiusura del ponte di Lucernate per consentire la rimozione dei veicoli dalla carreggiata

L'incidente e la chiusura del cavalcavia

Il sinistro si è verificato intorno alle 13.10 sul cavalcavia di Lucernate, più noto come ponte di via Volturno a Rho. Per cause ancora in fase di accertamento (sul posto c'è la Polizia Locale di Rho) due automobili si sono scontrate frontalmente. Un impatto violento che ha fatto scattare l'allarme in codice giallo e sul posto sono sopraggiunte anche un'ambulanza e un'automedica che hanno soccorso i due feriti, un uomo di 39 anni e uno di 57.

Se le condizioni dei due automobilisti non destano preoccupazioni (anche se ne è stato disposto il trasferimento in ospedale), ci sono state immediate ripercussioni sulla viabilità dal momento che la circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni