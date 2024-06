Traffico in tilt sulla sp 114 all’altezza di via Battisti ad Albairate a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi.

Frontale fra due auto: traffico in tilt lungo la provinciale

Erano circa le 14 di mercoledì quando due auto, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Albairate giunta sul posto per i rilievi, si sono scontrate. Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto due ambulanze, un auto medica e i Vigili del fuoco in codice giallo.

Un frontale molto violento ad un incrocio strategico molto trafficato sulla provinciale che collega Abbiategrasso a Milano.

Entrambi i conducenti trasportati in ospedale

Entrambi i conducenti dei due mezzi sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Una donna di 60 anni, dopo essere stata stabilizzata sul posto dai sanitari, è stata accompagnata al San Carlo di Milano, in codice giallo, per trauma all’addome e alla schiena.

L’uomo al volante dell’altro mezzo è stato portato al pronto soccorso del Fornaroli di Magenta in codice giallo per un ustione di 2° grado all’arto superiore provocata dallo scoppio dell’airbag.

Il traffico veicolare ha subito diversi disagi per permettere ai soccorritori di rimettere in sicurezza la strada, prima di tornare alla normalità