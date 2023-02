Frontale fra due auto: muore un uomo, gravissima una 50enne

Ieri sera, giovedì 16 febbraio 2023, un gravissimo incidente è avvenuto sulla sp 183 a Ozzero. Scontro frontale violentissimo tra due auto che sono andate distrutte nella parte frontale. Un uomo è deceduto e una donna è stata elitrasportato al San Carlo di Milano in codice rosso in condizioni gravissime.

Gravissimo incidente: morto un uomo, in fin di vita una donna

Erano le 19.40 quando è scattato l’allarme, dalla centrale operativa delle emergenze e urgenze sono state inviate sul posto un ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso di Milano. Giunti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno effettuato tutti i rilievi del sinistro per far luce sul tremendo incidente e i Vigili del fuoco di Milano.

La violenza dell’urto è stata tremenda, teatro della tragedia una provinciale nota per altri episodi di grave intensità. I sanitari arrivati sul luogo dell’impatto hanno potuto notare la gravità della situazione, per una persona non c’è stato più nulla da fare è deceduta per i forti traumi subita, un’altra è stata stabilizza e trasferita in elicottero con il codice di massima urgenza al pronto soccorso del San Carlo di Milano.