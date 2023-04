Frontale fra due auto: morto un ragazzo di 19 anni

Nel frontale fra due auto avvenuto questo pomeriggio, 20 aprile, a Sedriano, è morto un ragazzo di 19 anni: nulla da fare per i soccorsi.

Frontale fra due auto: morto un 19enne

Gravissimo incidente questo pomeriggio intorno alle 14.30 sulla provinciale 239 a Sedriano: due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del sottopassaggio dell'autostrada A4. Sul posto sono intervenuti i sanitari con tre ambulanze e l'elisoccorso. Ad avere la peggio il 19enne che è stato dichiarato deceduto poco dopo.

Ferite lievi per l'altro conducente che non è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.