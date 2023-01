Frontale fra due auto: arriva l'elisoccorso

Scontro frontale fra due auto a Nerviano questa mattina, 20 gennaio, poco prima delle nove: sul posto sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso.

Frontale fra due auto a Nerviano

Scontro frontale poco prima della nove fra due auto all'incrocio fra via Sant'Anna e via Cavour a Nerviano. A bordo dei due mezzi un uomo di 51 anni e uno di 70: sul posto sono arrivate due ambulanze e l'elisoccorso. Le due persone sono state caricate sulle ambulanze e trasportate in codice giallo all'ospedale di Legnano.

La Polizia Locale cittadina ha chiuso il transito della strada in attesa dei rilievi e che i mezzi siano spostati dal luogo dell'impatto. Presenti anche i Vigili del Fuoco.