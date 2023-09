Frontale fra auto e moto sul ponte: sul posto arriva l'ambulanza

Incidente oggi, 29 settembre, lungo la via Arese a Rho: un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Frontale fra auto e moto: motociclista in ospedale

Forse una manovra azzardata ha causato il frontale fra una moto e un'auto sul ponte di via Arese che collega Rho alla città confinante. Una Skoda grigia si è scontrata con la moto che è finita sotto il guard rail del ponte. Intervenuta sul posto la Polizia Locale di Rho che ha chiuso temporaneamente il transito delle auto sul ponte.

Sul ponte sono intervenuti medici e paramedici a bordo dell'automedica e dell'ambulanza: dopo le prime cura portate sul posto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Rho.