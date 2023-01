Frequentato da pregiudicati: il Questore chiude il bar per 15 giorni

Dopo i controlli da parte della Polizia, il Questore di Milano ha deciso di chiudere il Bar Lisa per 15 giorni in quanto frequentato assiduamente da pregiudicati e sanzionato per il non rispetto degli orari di utilizzo delle VIdeolottery.

Bar frequentato da pregiudicati: chiuso per 15 giorni

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione del “Bar Lisa” in via Barrili n.24 a Milano.

Questa mattina, gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione alla titolare dell’esercizio commerciale in quanto, tra aprile e dicembre del 2022, è risultato luogo frequentato da persone con precedenti penali e di polizia.

Le ragioni della chiusura

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Scalo Romana, nel corso di molteplici controlli effettuati con il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno appurato che il locale è assiduamente frequentato da persone pregiudicate per reati contro il patrimonio, contro la persona, resistenza a Pubblico Ufficiale, stupefacenti, estorsione ed immigrazione. Il locale è stato anche recentemente sanzionato per la violazione degli orari di funzionamento delle VLT.

Tra il 2012 e il 2021 il “Bar Lisa” è stato destinatario di cinque decreti di sospensione della licenza per analoghi problemi riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica.