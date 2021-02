Fratelli spacciatori arrestati dalla Polizia Locale

Fratelli spacciatori arrestati dal Nucleo Falchi della Polizia Locale di Legnano.

Fratelli spacciatori in manette

Ieri, lunedì 8 febbraio 2021, intorno alle 13, il Nucleo Falchi della Polizia Locale ha sorpreso e arrestato due spacciatori nella zona di via San Bernardino nei pressi dell’area ex Pensotti. L’operazione è stata resa possibile grazie alle segnalazioni da parte dei cittadini su movimenti sospetti intorno all’ex area industriale che, da alcuni giorni, arrivavano al Comando di Polizia locale. A seguito di queste sono stati immediatamente predisposti servizi di osservazione e monitoraggio da parte di operatori in abiti civili, che hanno portato a cogliere in flagranza una cessione di sostanza stupefacente, quindi a intercettare e bloccare l’autore. La perquisizione personale ha portato a rinvenire 16 dosi di cocaina pronta per essere venduta. Nello stesso frangente è stato sorpreso e bloccato anche il complice, in possesso di oltre dieci grammi di cocaina. Si tratta di due fratelli di nazionalità tunisina, uno di 20 e l’altro di 29 anni.

Il maggiore era evaso dai domiciliari

Gli stessi detenevano oltre mille euro in contanti in banconote da piccolo taglio, oltre a diversi telefoni cellulari di cui non sono riusciti a dare motivata giustificazione di possesso. Da immediati accertamenti presso la banca dati delle forze dell’ordine il fratello maggiore è risultato destinatario di un decreto di carcerazione emesso dal Tribunale di Busto Arsizio per evasione dagli arresti domiciliari nel comune di Bergamo; per questo è stato immediatamente arrestato e condotto alla casa circondariale. Anche il fratello minore, stante la flagranza, è stato tratto in arresto e, su disposizione del magistrato di turno, condotto in Tribunale oggi, martedì 9 febbraio, per il giudizio direttissimo.

Un colpo allo spaccio in zona Oltrestazione

L’intervento rappresenta un colpo significativo all’attività di spaccio nella zona Oltrestazione, in scia ad altre importanti operazioni svolte in diversi punti di un quartiere costantemente attenzionato, dall’area immediatamente a ridosso della stazione ferroviaria a quelle più periferiche. “Nel complimentarmi ancora una volta con la Polizia locale per l’efficacia dei suoi interventi mi preme sottolineare il ruolo decisivo che possono giocare i cittadini nel contrasto alla criminalità – dichiara l’assessore alla Sicurezza sociale Anna Pavan – La sicurezza è un tema che coinvolge tutti e cui tutti, anche come semplici cittadini, possiamo dare il nostro contributo”.