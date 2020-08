Fratelli d’Italia, vandalizzata la sede di Legnano

Fratelli d’Italia, vandalizzata la sede di via Venegoni a Legnano.

Fratelli d’Italia, “Atto di teppismo o intimidazione politica?”

A denunciare l’accaduto è il circolo cittadino del partito di Giorgia Meloni. “Oggi, mercoledì 5 agosto, noi militanti di Fratelli d’Italia Legnano abbiamo trovato il nostro Circolo Carlo Borsani di via Venegoni angolo via Volturno vandalizzato – si legge in una nota diffusa in serata – Nulla di paragonabile, certo, alla violenza subita ad esempio dai ‘colleghi’ di Treviglio, ma un avvertimento – il secondo in poche settimane – che lascia trasparire il profondo clima di odio e aggressività che aleggia su Legnano. Che si tratti di teppisti o di un vero e proprio atto di intimidazione politica, si sappia che nulla ci farà arretrare di un centimetro, con una campagna elettorale che ci vedrà sicuramente protagonisti”.

“Ci aspettiamo che certe forze politiche attenuino i toni violenti”

Infine, un invito agli avversari politici. “Ci aspettiamo, tuttavia, che certe forze politiche prendano atto della situazione e, in risposta, attenuino i toni violenti e spesso inammissibili con cui già si sono scagliati contro Fratelli d’Italia Legnano” si legge infatti nel comunicato.

