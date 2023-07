Francesca è «Miss Givova Sport» e accede alla fase finale di Miss Italia

Francesca Tammaro, la bella miss lainatese conquista il pass per accedere alla fase finale nazionale di Missi Italia. Importante risultato per la giovane lainatese che nel fine settimana al centro polisportivo La Rosa Bianca di Zanica ha conquistato la fascia di Miss Givova Sport Lombardia ottenendo così l’accesso alla finalissima nazionale del concorso di Patrizia Mirigliani.

Nata a Napoli abita da anni a Lainate con i genitori

Nata a Napoli abita da anni con mamma Rita, papà Fabio e il fratello Rolando a Lainate. Nella classifica di Miss Sport Lombardia la ragazza coi lunghi capelli riccioli ha preceduto Gaia Grimoldi, 18 anni, di Brugherio. Al terzo posto si è piazzata l’ esplosiva Giulia Botta, 20 anni, alta 1.78, di Brescia. Francesca alta 172 centimetri occhi azzurri è una grande appassionata di ballo, la sua grande passione attraverso cui riesce ad esprimere se stessa e si sente libera, Francesca ha un grande sogno nel cassetto quello di poter far parte del mondo della moda. Diplomatasi all’ultima maturità finita nei giorni scorsi, a settembre inizierà la facoltà universitaria di Marketing e Comunicazione per l’impresa.

A Zanica ha proposto una una danza ideata per celebrare la carriera di Cristina Aguilera

Nella serata di sabato a Zanica Francesca Miss Tammaro ha proposto una danza ideata per celebrare la carriera di Cristina Aguilera «Ho studiato danza per 5 anni - ha affermato Francesca dopo la premiazione - Ringrazio i miei genitori – ha aggiunto la ballerina di Lainate – e tutti quelli che mi hanno esortata a partecipare a Miss Italia». Poi un commento sulle altre ragazze in gara «“Ho battuto Gaia Grimoldi e Giulia Botta che ritengo molto competitive. Io e Gaia ci eravamo già sfidate a Chianciano Terme nella finale Miss Reginetta d’Italia, siamo amiche. Sono diventata amica di tutte le altre concorrenti durante le prove.

"Pensavo che Miss Italia fosse un ambiente di rivalità invece è nata una grande amicizia con tutte le ragazze"

Pensavo che Miss Italia fosse un ambiente di esasperata rivalità invece si è instaurata grande amicizia tra tutte noi» Quest’anno, dopo anni di assenza la finale di Miss Italia verrà trasmessa in diretta da Rai 1. Francesca nella quarta settimana d’agosto cercherà di vincere il titolo regionale hors categorie “Miss Lombardia” per poter gareggiare direttamente in finale , saltando lo scoglio delle prefinali.