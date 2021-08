Forze dell'ordine in azione per incendi nell'Abbiatense

Carabinieri e Vigili del Fuoco in azione nelle prime ore di oggi, sabato 7 agosto 2021, a Motta Visconti e a Rosate per incendi.

Incendi nell'Abbiatense: cos'è successo a Motta Visconti

Intorno alle 4 di stamani, sabato 7 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono stati allertati dai Vigili del Fuoco di Pavia a causa di un incendio a Motta Visconti. Il rogo è scoppiato in un immobile adibito a deposito attrezzi da un uomo di 50 anni. Le fiamme, che hanno provocato danni di lieve entità, sono state domate dai pompieri di Casorate Primo. I Carabinieri stanno indagando sulle cause e non escludono si tratti di un incendio doloso.

Macchina in fiamme a Rosate

Stanotte inoltre pompieri e uomini dell'Arma della Stazione di Rosate sono dovuti intervenire in un'area rurale, dove all'interno di un canale di irrigazione è stata rinvenuta un'autovettura in fiamme. Macchina di proprietà di uno straniero di 40 anni e che è andata completamente distrutta. Anche in questo caso i militari stanno portando avanti le indagini del caso.