Questa mattina, venerdì 4 giugno, le Forze dell'ordine sono in azione nello sgombero di una lussuosa villetta del quartiere Betulle di Nerviano.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.30: La donna che sta protestando per non abbandonare la casa, ha detto di essersi sentita male. Così sul posto è arrivata un'ambulanza per le cura del caso. Intanto stanno proseguendo le operazioni di sgombero, alle quali si stanno opponendo gli occupanti.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.30: Continua la protesta fuori dalla villetta di via Ponchielli. Il proprietario ha cercato di accamparsi fuori casa con le tende ma gli è stato impedito dalle Forze dell'ordine. L'immobile è stato confiscato alla criminalità organizzata e destinato al Comune di Nerviano per l'attività sociale.

AGGIORNAMENTO DELLE 12.20: Attimi di tensione: una donna, residente nella villetta, è uscita sul balcone con un coltello urlando che "la loro casa è stata comprata con i soldi e in un momento così difficile come la pandemia da Coronavirus non è giusto che vengano cacciati di casa con i bambini".

Forze dell'ordine in azione nello sgombero di una lussuosa villetta di Nerviano

Mattina movimentata per il quartiere Betulle di Nerviano.

Un forte spiegamento di Forze dell'ordine (Polizia locale di Neviano, Polizia di Stato di Legnano e Carabinieri di Legnano e Milano) si sono appostati lungo la Strada Statale del Sempione e attorno ad una villetta di via Ponchielli.

Le Forze dell'ordine sono infatti impegnate nello sgombero della lussuosa villetta di via Ponchielli.