Fontanile Leopardi: ultimati i lavori di manutenzione straordinaria.

Fontanile Leopardi ad Arese: ultimati i lavori di manutenzione straordinaria.

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria del Fontanile Leopardi, con la riqualificazione di un’area pubblica in una zona centrale della città, da molti anni inaccessibile e abbandonata, praticamente invisibile dalla strada pubblica a causa di una fitta vegetazione incolta.

Si tratta di un antico fontanile, asciutto da tempo (anche se in anni recenti sul fondo è ricomparsa temporaneamente l’acqua, a seguito dell’innalzamento della falda) e ormai scollegato dal reticolo idrico minore un tempo utilizzato per l’irrigazione delle campagne e per la regolazione delle acque meteoriche.

Soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Ioli:

“L’intervento paesaggistico ha restituito l’area all’uso pubblico, con lo sfoltimento della vegetazione spontanea, la ripulitura del fondo del fontanile, la formazione di una scala di accesso a uso manutentivo, l’eliminazione di una vecchia recinzione e della siepe su via Orti, la piantumazione di numerosi nuovi alberi e la potatura di quelli esistenti. Gli interventi sono stati progettati secondo le prescrizioni di Città Metropolitana, competente per la tutela del fontanile. Sono inoltre stati eseguiti alcuni percorsi pedonali in terra battuta (come prescritto dagli enti di controllo per conservare la naturalità del sito), l’illuminazione pubblica, la sistemazione a verde attrezzato con panchine e cestini di una porzione dell’area, la formazione di un nuovo marciapiede ciclopedonale sul lato sud di via Orti collegato alla ciclopedonale di via Leopardi tramite un attraversamento rialzato a quota marciapiede, con la funzione di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti e nel contempo di rallentare la velocità delle auto su via Leopardi”.