Fontane blu per la Giornata delle malattie rare

Fontane blu a Legnano per celebrare la Giornata delle malattie rare.

Fontane blu a Legnano

L’Amministrazione comunale ha colorato di blu la fontana di piazza San Magno, lo specchio d’acqua di piazza del Popolo e la fontana di viale Toselli-corso Magenta rispondendo all’invito della sezione cittadina della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), presieduta da Luciano Lo Bianco, che ha aderito alla campagna “Uniamo le forze” lanciata da Uniamo-Fimr (Federazione italiana malattie rare) in occasione della Giornata delle malattie rare che ricorre il 28 febbraio di ogni anno.

Per sensibilizzare sulle malattie rare

L’iniziativa vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche sociali e cliniche dei quasi due milioni di persone che vivono con una malattia rara. Di questi, uno su cinque è un bambino. In particolare, i volontari della Uildm si sono attivati per illuminare i monumenti più rappresentativi delle proprie città, con l’iniziativa “Accendiamo le luci sulle malattie rare”, proprio oggi, domenica 28 febbraio 2021. E fra questi figurano anche le tre fontane di Legnano che sono state colorate di blu già da venerdì sera e per tutto il fine settimana. Uno spettacolo suggestivo che si ripeterà stasera per l’ultima volta.