Fontana verticale e opera d'arte, vi piace la nuova piazza Jannacci?

Una fontana verticale e l'opera d'arte

Sul lato nord della piazza saranno collocate due grandi quinte: una con sviluppo orizzontale, di altezza digradante da sinistra verso destra, di dimensioni 7,00 mt di lunghezza per 2,30 mt di altezza, rivestita in acciaio corten; l’altra larga 2,50 mt e alta 4,00 mt, con sviluppo verticale, rivestita in pietra, costituita da una grande fontana con acqua che defluisce “a lama” e viene raccolta in una griglia a scomparsa. Questa le parole che i tecnici del Comune di Rho hanno usato, il giorno della presentazione del progetto della nuova piazza Jannacci, per parlare della fontana e dell'opera d'arte posizionate in fondo alla piazza, dove una volta sorgeva la mensa dei poveri

Vi piace la nuova piazza Jannacci?

Fontana e opera d'arte che sono state posizionate nella giornata di giovedì. La fontana non è ancora stata terminata, deve essere "coperta di rocce", ma è già ben visibile mentre l'opera d'arte è stata ultimata. Ma ai rhodensi piacciono queste due nuove opere?