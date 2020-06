Fondo di mutuo soccorso per famiglie e piccole attività produttive di Canegrate. Fino al 26 giugno 2020 è possibile presentare domanda di contributo per affrontare l’emergenza.

Fondo di mutuo soccorso del Comune di Canegrate: fino al 26 giugno famiglie e attività produttive possono presentare domanda di contributo.

“Era il 3 aprile, in un periodo nerissimo dell’emergenza, e lanciammo la raccolta fondi scrivendo ‘Siamo tutti rami e foglie di un unico grande albero: anche la foglia più piccola alimenta la vita della pianta e dà ossigeno a tutti’ – afferma l’Amministrazione – La generosità di tanti cittadini, imprenditori e associazioni, sommati all’importante contributo di Cap, hanno permesso di raggiungere un risultato importante: 30mila euro.

Famiglie e piccole attività produttive di Canegrate che, a seguito delle misure derivanti dall’emergenza Covid-19, hanno avuto una netta diminuzione del loro reddito o del loro fatturato e si trovano quindi in difficoltà economica nell’affrontare spese specifiche possono ora presentare domanda, sulla base di un regolamento e linee guida concordate fra tutte le realtà rappresentate in Consiglio comunale”.

Sui canali ufficiali i cittadini troveranno la documentazione necessaria per accedere al fondo; le domande potranno essere presentate in forma cartacea, via pec e via mail.

Nel frattempo, la raccolta continua, perché nessuno si salva da solo!

