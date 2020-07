Fondazione Ticino Olona verso il rinnovo del Consiglio di amministrazione

Fondazione Ticino Olona, si conclude il mandato dell’attuale Consiglio di amministrazione.

Fondazione Ticino Olona, il Cda ha concluso il mandato

Con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al 2019, avvenuto nella seduta di giovedì 23 luglio 2020, il Cda della Fondazione comunitaria del Ticino Olona onlus ha concluso il proprio mandato. Si era insediato esattamente quattro anni fa, il 19 luglio 2016. “Una data che sembra di un tempo e una vita fa, tante le cose che sono successe in questi anni e che hanno profondamente influito sulla natura della fondazione – spiega la Fondazione – La vision e la mission non sono ovviamente cambiate, è cambiata la gestione del quotidiano e le modalità con cui gli obiettivi sono stati perseguiti: da erogatore di contributi a progetti pensati e sviluppati dagli enti del terzo settore la fondazione si è trasformata in promotrice di iniziative, in intermediatore filantropico tra i diversi attori pubblici e privati interessati a contrastare tutte le forme di fragilità presenti sul territorio della comunità di riferimento. La fondazione ha acquisito un ruolo proattivo e ha cercato di gestire al meglio il suo patrimonio che è costituito principalmente dalla comunità stessa”.

“L’emergenza Covid ci ha trasformati in un ente di prima linea”

“Il processo di trasformazione ha poi avuto la svolta decisiva con l’emergenza Covid19: un nemico insidioso e invisibile che sta modificando il nostro modo di pensare e di agire. La Fondazione ha dedicato la gran parte delle sue risorse finanziarie alla lotta all’epidemia e all’aiuto diretto alle residenze per anziani e per persone con disabilità; in più, con la distribuzione diretta di mascherine, camici e altro materiale dpi, si è scoperta ente di prima linea con un rapporto immediato con i bisognosi, un rapporto per una volta non mediato da altri enti di volontariato”.

L’iter per il rinnovo si concluderà entro la prossima settimana

“Nel salutare e ringraziare i consiglieri, i revisori e la struttura, il presidente uscente Salvatore Forte ha ripercorso le tappe principali di quest’avventura (i bandi sul sociale, quelli sulla cultura e sull’ambiente, il festival della filantropia, i concerti, la festa del volontariato solo per citare alcuni eventi) sottolineando quanto sopra riportato: consegniamo al nuovo consiglio una fondazione che noi stessi non avremmo immaginato all’inizio dove ci avrebbe condotto” prosegue la Fondazione. Con l’approvazione del bilancio e la nomina dei primi tre nuovi consiglieri di spettanza del Cda uscente è in piena esecuzione l’iter che, entro la prossima settimana, porterà alla nomina di cinque consiglieri di spettanza dei soci fondatori e di un consigliere di spettanza di Fondazione Cariplo e all’insediamento del nuovo consiglio.

Il grazie e l’augurio del presidente uscente Salvatore Forte

“Al momento è doveroso ringraziare la struttura della Fondazione (composta dal segretario generale, dottoressa Anna Poretti, e dai collaboratori Alessandra Longhi e Claudio Barnaba), i consiglieri uscenti (Mariella Marazzini, Carlo Raffa, Carmen Galli, Maura Restelli, Marina Mignone, Alessandro Acito, Luciano Marzorati e Daniele Giudici) e i revisori dei conti che ci hanno sempre seguito con partecipazione e interesse (Alberto Lazzarini, Annalisa Paganini e Massimo Piscetta) – afferma il presidente Forte – Naturalmente non sono dimenticati quanti hanno collaborato, sofferto e gioito con noi aiutandoci nell’impegno quotidiano e che solo per impossibilità materiale non riportiamo singolarmente. Un sentito grazie anche alla stampa locale per il prezioso ruolo che ricopre sul territorio e per l’attenzione sempre riservata alle iniziative della fondazione. Al nuovo consiglio, infine ma non ultimo, un ‘in bocca al lupo’ con l’auspicio che sappia innovare nella continuità”.

