Fondazione Ticino Olona: oltre 54mila euro donati per la fase 2

Dopo il primo grosso finanziamento sul Bando per l’Assistenza Sociale 2020/1 il Consiglio di

Amministrazione di giovedì 30 aprile ha destinato altri 54.750 euro a progetti di enti e associazioni

miranti a sostenere questa transizione dalla prima alla seconda fase della pandemia.

“Le richieste giunte sfioravano i 150.000 euro e noi avevamo poco più di 40.000 euro come residuo sullo specifico bando; secondo perché dover dire no a molti dispiace sempre e si vive la responsabilità di fare la migliore selezione possibile. Devo riconoscere che ancora una volta il CdA è stato duttile ed è riuscito a trovare il modo di aumentare di circa 15.000 euro la cifra disponibile (prelevando un

po’ dai fuori bando e un po’ da qualche piccolissimo residuo dell’anno precedente) e di fare una sensata selezione (utilizzando potremmo dire la diligenza del buon padre di famiglia).

Non è detto che la nostra azione, diversa dalla routine degli anni precedenti, si esaurisca. Azioni parallele e sempre finalizzate al contrasto del virus potrebbero vedere la luce a breve. E per il momento non abbiamo neanche dimenticato né la cultura e l’ambiente né l’opera meritoria che hanno sempre svolto (e certo continua nella pandemia) gli oratori. Ci è sembrato prioritario dare spazio all’emergenza sanitaria e poi a quella lavorativa ma non dimentichiamo un settore altrettanto importante come quello della cultura perché se curiamo solo il corpo non andremo molto lontano. Per gli oratori siamo attenti all’evolversi della situazione per muoverci, in accordo con le altre fondazioni di comunità, nel migliore dei modi possibili”.