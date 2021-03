Fondazione Ticino Olona, 270mila euro per ripartire

Fondazione Ticino Olona, pubblicati i primi due bandi del 2021: sul piatto ci sono 270mila euro per ripartire e per un ritorno alla normalità.

Fondazione Ticino Olona, 270mila euro per educazione e sostegno alle fragilità

Il 24 marzo 2021, il Consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria del Ticino Olona ha deliberato la pubblicazione dei primi due bandi del 2021: il Bando 2021/1 “Educazione e conciliazione familiare”, con un budget di 150mila euro, e il Bando 2021/2 – “Sostegno alle fragilità”, con un budget di 120mila euro. “I nuovi bandi, pur volendo rappresentare un ritorno alla normalità, non potevano non tener conto della situazione pandemica e del suo sviluppo, soprattutto sul piano economico e sociale – spiega il presidente Salvatore Forte (nella foto di copertina) – L’anno scorso abbiamo supportato l’emergenza sanitaria che oggi, seppur con lentezza, con la campagna vaccinale dovrebbe avviarsi verso un forte contenimento e ridimensionamento. Gli effetti collaterali, economici e sociali appunto, sono invece tutti sul tavolo delle emergenze. Sappiamo che il nostro intervento rappresenta piccola cosa rispetto all’entità dei bisogni ma sappiamo anche che sempre, da oltre quindici anni, i nostri bandi riescono a dare ossigeno a tante realtà che sul territorio sono impegnate a contrastare disagi e difficoltà”.

Educazione e conciliazione familiare: ecco quali progetti possono partecipare

Il primo bando, “Educazione e conciliazione familiare”, si rivolge a progetti che metteranno in atto azioni formative a compensazione degli effetti negativi generati dal lockdown (totale o parziale) del sistema educativo e dalla didattica a distanza con particolare attenzione ai soggetti più fragili e/o in condizioni di disabilità; progetti volti a mitigare il disagio psicologico di bambini, ragazzi e giovani costretti ad una limitazione della vita sociale a causa della pandemia; progetti per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia al fine di aumentare la qualità della vita familiare; progetti volti a organizzare, secondo le modalità consentite dalle leggi in vigore, i servizi estivi e di tempo libero per bambini e adolescenti.

Sostegno alle fragilità: proposte innovative per disabili, anziani e ammalati

Con il secondo bando, “Sostegno alle fragilità”, la Fondazione cerca di incentivare un ripensamento dei servizi per la disabilità, per gli anziani, per gli ammalati e per la popolazione più fragile con la strutturazione di proposte innovative e diversificate. “E ciò perché gli effetti del Covid19 risultano più evidenti e drammatici in riferimento proprio alle categorie più fragili – argomenta il presidente Forte – Pertanto siamo tutti chiamati a svolgere l’importante compito di rimodulare la nostra offerta in ragione dell’emergenza in atto, in modo da garantire risposte più efficaci ed efficienti a nuovi bisogni e alle nuove fragilità. I progetti da presentare dovranno riguardare iniziative complementari e integrative rispetto alle azioni di assistenza ordinaria”.

Entrambi i bandi sono “a raccolta”, per sensibilizzare e responsabilizzare la comunità

Entrambi i bandi tornano a essere “a raccolta” come prima dell’era pandemica, affinché si coinvolga la comunità sensibilizzandola e responsabilizzandola a un welfare comunitario in grado di generare un circuito virtuoso che convinca ognuno di noi che il bene del nostro vicino è anche il nostro bene e aiutare lui è aiutare noi stessi. Tutte le informazioni tecniche sulle scadenze e sulle modalità di partecipazione sono indicate nel regolamento dei bandi, consultabili e scaricabili insieme alla relativa modulistica sul sito della fondazione www.fondazioneticinoolona.it alla pagina Bandi. Nel mese di aprile la Fondazione organizzerà un evento online per illustrare i due bandi nel dettaglio e rispondere a tutte le eventuali richieste di chiarimento che dovessero pervenire nel frattempo. Salvo ulteriori restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, gli esiti dei bandi verranno presentati con un evento speciale presso il cortile del Castello Visconteo di Legnano che ospiterà anche un appuntamento del festival Donne InCanto.