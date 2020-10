Fondazione Ticino Olona, 150mila euro per ripartire

Fondazione Ticino Olona: via al nuovo bando per arte, cultura e ambiente, che mette a disposizione delle iniziative sul territorio 150mila euro.

Fondazione Ticino Olona: “Vogliamo rilanciare un settore uscito sofferente dal lockdown”

Il Consiglio di amministrazione (nella foto di copertina) lo ha approvato nella seduta di martedì 6 ottobre 2020. “Dopo aver speso questa gran parte del 2020 a supportare la lotta alla pandemia (con oltre 450mila euro messi a disposizione della comunità locale) era giusto ripartire per rilanciare un settore molto colpito e uscito sofferente dal periodo del lockdown dando così slancio anche all’economia locale – spiega il presidente Salvatore Forte – La sensibilità all’arte, alla cultura e all’ambiente è sempre stato uno dei tratti distintivi della nostra Fondazione che ha sempre creduto e praticato la convinzione che la cultura crei lavoro e serva ad aiutare l’economia generale (specie quando quest’ultima attraversa momenti così difficili e delicati come quello attuale). La sensibilità poi si definisce ulteriormente se si pensa che lo scopo della nostra azione è favorire l’accesso alla cultura a tutti, in particolar modo alle persone più fragili e ai territori un po’ marginali rispetto alle zone più fortunate. Non dimenticando neanche, anzi a pari livello, l’obiettivo di pensare a un nuovo modello sostenibile che coniughi la crescita economica e sociale con l’equilibrio ambientale e con una particolare attenzione al capitale umano. Magari il nostro intervento sarà poco più importante di una goccia nell’oceano ma anche una goccia non deve andare persa”.

Il budget è aumentato del 50%: da 100mila a 150mila euro

Tre le novità del bando di quest’anno: il budget aumentato del 50% (150mila euro), il riconoscimento delle spese sostenute prima della data di pubblicazione, la presentazione delle richieste di contributo esclusivamente via email (entro il 25 novembre). Il bando completo e il relativo formulario sono consultabili e scaricabili dal sito della Fondazione www.fondazioneticinoolona.it.

“Stiamo attivando anche un Fondo povertà”

Ma non è tutto. “Intanto abbiamo iniziato l’iter per l’attivazione di un Fondo territoriale di contrasto alla povertà (Fondo Povertà) che si inserisce nell’ambito del programma ‘Contrastare l’aggravio della povertà’ di Fondazione Cariplo, che coinvolgerà l’intero territorio lombardo più le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola e vedrà la collaborazione anche della Fondazione Peppino Vismara – anticipa Forte –

Il fondo mira a stimolare nelle agende locali una forte attenzione al fenomeno della povertà, sostenere interventi di contrasto alla povertà e mobilitare al dono”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE