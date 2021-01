Fondazione Sant’Erasmo di nuovo Covid free: tutti gli ospiti e tutto il personale della rsa legnanese sono negativi al virus.

Fondazione Sant’Erasmo, da ottobre a oggi il virus ha colpito 16 anziani: sette sono morti

Ad annunciarlo sono il presidente Domenico Godano e il direttore generale Livio Frigoli. “Rimane comunque costante il rispetto dei protocolli sanitari più aggiornati per prevenire il contagio e continua lo screening periodico per ognuno degli ospiti e degli operatori mediante tamponi molecolari e test antigenici rapidi – spiegano – Questa seconda ondata della pandemia, da ottobre a oggi, ha colpito 16 dei nostri anziani, non lasciando scampo a sette di loro, che purtroppo non ce l’hanno fatta. Fra i lavoratori, da ottobre, in 18 hanno contratto il virus e tutti sono guariti”.

In questi giorni partirà la campagna vaccinale contro il Covid con la prima dose per ospiti e operatori

“L’eradicazione del Covid-19 dalla Fondazione Sant’Erasmo potrà fare a breve l’ennesimo passo avanti: in questi giorni partirà ufficialmente la campagna vaccinale con la prima dose del vaccino anti-Covid per ospiti ed operatori; la rsa si è attrezzata affinché tutto il procedimento si svolga in sicurezza e nel migliore dei modi – dicono ancora Godano e Frigoli – Compatibilmente con le indicazioni delle Autorità, soprattutto sulle varianti del virus SarsCov-2, nelle settimane a venire valuteremo, inoltre, le modalità per rendere possibili nuovi contatti vis a vis fra gli ospiti e i loro cari, dopo le visite distanziate organizzate per le festività natalizie. Come sempre, anche nel prosieguo tutte le nostre azioni e le nostre politiche saranno concentrate a garantire il servizio migliore possibile in favore dei nostri anziani e, al contempo, le condizioni di lavoro ottimali per il nostro personale”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE