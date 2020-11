Fondazione Sant’Erasmo: Alberto Fedeli nuovo componente del Consiglio di amministrazione

Fondazione Sant’Erasmo: Alberto Fedeli nel Consiglio di amministrazione

È Alberto Fedeli il nuovo componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sant’Erasmo, nominato dal sindaco Lorenzo Radice a seguito dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature dello scorso 29 ottobre. «Cinque sono le candidature pervenute – spiega Radice – tutte di alto livello. Quella di Fedeli è, in forza della sua competenza legale in ambito socio-sanitario, la più qualificata e attinente al compito che attende il CdA, ossia l’adeguamento statutario della Fondazione. Colgo l’occasione del completamento della composizione del CdA per rivolgere a lui e a tutti gli altri consiglieri i migliori auguri per un proficuo lavoro».

Chi è Alberto Fedeli?

Fedeli, nato a Legnano nel 1968, residente a San Vittore Olona, è avvocato specializzato in diritto amministrativo. È titolare unico dello studio Fedeli, Macchi & Partners, fondato dall’avvocato Bassano Baroni e con specializzazione in legislazione sociale, sociosanitaria e sanitaria. Da marzo 2020 coordina la task force giuridica costituita da UNEBA Lombardia sulla questione dell’emergenza Covid-19 e le strutture sociosanitarie residenziali. Dal 2019 è portavoce del Forum del Terzo Settore Alto Milanese e membro, in sua rappresentanza, del Tavolo di Programmazione del Piano di Zona dell’Alto Milanese.

