Dramma a Parabiago: cane ucciso per mano di un cacciatore.

Dramma nel Parco del Roccolo

Cane ucciso da un cacciatore in una zona rurale situata nei pressi di via delle Viole a Parabiago. E' avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 12 novembre. Il cane ucciso era un rottweiler. Secondo la testimonianza del proprietario, che sottolinea come l'uomo abbia sparato a 160 metri dalle case (oltre cioè il limite di caccia, ndr) con suo figlio 13enne di fianco, il cacciatore si sarebbe giustificato dicendo di aver scambiato il quattrozampe per un animale selvatico. L'uomo, dal canto suo, ha detto ai Carabinieri che il quattrozampe era sfuggito alla custodia dei proprietari e che si era diretto verso di lui con la bocca aperta. A ricostruire la dinamica dell'accaduto saranno i militari della compagnia di Legnano.