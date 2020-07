Folla per l’ultimo saluto all’ex sindaco Arianna Cavicchioli

Folla per l’ultimo saluto all’ex sindaco di Rho Arianna Cavicchioli

Più di 300 persone stanno partecipando a Rho ai funerali di Arianna Cavicchioli ex sindaco di Rho dal 1994 al 2002 morta nelle prime ore della mattinata di sabato 11 luglio. Politici ma anche semplici cittadini che si sono radunati nel parco all’esterno del cimitero per dare l’ultimo saluto a una donna determinata e forte che aveva a cuore la città di Rho. Discorsi commemorativi da parte del sindaco Pietro Romano, di Paola Pessina ex sindaco di Rho e vice sindaco ai tempi di Arianna Cavicchioli. Commosso anche il ricordo di Vinicio Peluffo segretario regionale del PD ed ex assessore del Comune di Rho e dell’ex ministro all’agricoltura Maurizio Martina.