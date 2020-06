Flash Mob della Lega Giovani contro il degrado

Sabato 27 giugno la Lega Giovani – Legnano ha organizzato due FlashMob a difesa dei monumenti legnanesi, al fine di denunciare la situazione di degrado e vandalizzazione che i recenti fatti di cronaca hanno portato alla luce.

“Abbiamo voluto denunciare i fatti legati alle frasi ingiuriose contro le Forze dell’ordine apparse al Castello Visconteo e alle panchine divelte in Piazza Monumento a Legnano.

Cogliamo l’occasione per ringraziare le Forze dell’ordine per il loro costante contrasto alla microcriminalità e per chiedere, a gran voce, alla Dottoressa Cirelli (Commissario di Legnano e donna delle istituzioni) ed al Questore competente, di ristabilire una situazione di ordine in città”.