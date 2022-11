Fiumi di birra sulla statale 494

Mercoledì sera 23 novembre 2022 verso le 18 un incidente dagli strani connotati. Un camion carico di birra stava affrontando la rotonda della ss 494, la statale che da Gaggiano porta a Milano, quando all’altezza dell’intersezione con la sp 296 che da Gaggiano porta in direzione San Vito qualcosa non ha funzionato.

Si rompe la sponda e perde scatoloni di birra

La sponda del mezzo pesante, per cause ancora da accertare, si è rotta, e in pochi secondi sulla strada si sono rovesciate decine di scatoloni contenenti bottiglie di una nota birra bavarese. In pochi minuti la sede stradale è stata invasa da litri di birra , bottiglie di vetro frantumate e scatoloni.

Disagi per il traffico rallentato

Fortunatamente non è stato coinvolto nessun’ altro veicolo e non si sono registrati feriti, solo qualche disagio per il traffico a quell’ora intenso, , che ha subito dei rallentamenti.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia Locale dell’Unione i Fontanili, che hanno provveduto a regolare la circolazione e aiutato a spostare le casse di birra rotolate sulla strada spostandole sul ciglio della Statale, dove sono state ammassate e segnalate con il nastro rosso e bianco. Il materiale posto a bordo strada è stato segnalato all’Anas che ha provveduto ad inviare gli uomini per ripulire la carreggiata dall’ingente carico di luppolo, vetri e cartoni.