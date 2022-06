H2O è subentrata ufficialmente alla gestione Gestisport.

Firma ufficiale: il centro sportivo riapre

Dopo mesi dalla chiusura dell’impianto sportivo di via Circonvallazione, con la firma ufficiale del contratto, dal 1 giugno è partita la concessione della gestione dell’impianto natatorio di via Circonvallazione alla società H20 di Muggiò. Nei prossimi giorni il nuovo gestore comunicherà all’Amministrazione comunale tutti i dettagli per la riapertura della struttura.

La vicenda

Gestisport, gestore del centro sportivo di Lainate e di altre strutture nell'hinterland, nel Lecchese, nel Milanese, nel Varesotto e nel Pavese, è infatti fallito il 23 dicembre. La sentenza ha decretato la fine della cooperativa sportiva dilettantistica che esisteva dal 1983.

Il «colpevole» del fallimento per i referenti di Gestisport sarebbe la pandemia: il lockdown, le restrizioni e i mancati ristori (sopra una certa soglia di fatturato pre Covid, il Governo non riconosce contributi).

La situazione finanziaria non era più sostenibile, per questo nei giorni scorsi è scattata la chiusura di tutte le strutture, inizialmente prevista verso fine marzo in esercizio provvisorio.

Immediatamente l’Amministrazione comunale, anche in attesa della formalizzazione della comunicazione da parte del Tribunale tramite pec avvenuta il 10 gennaio, aveva avviato le prime azioni per poter assicurare la rapida riapertura dell’impianto e arrivare nel più breve tempo possibile all'individuazione di un nuovo soggetto gestore. Percorso che, trattandosi di un Comune, doveva avvenire necessariamente attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

A fine gennaio l’Amministrazione comunale aveva dato il via libera alla procedura negoziata per la ricerca di un nuovo gestore.