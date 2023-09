Finto vigile e finto tecnico del gas... vera truffa

Allarme truffe a Buscate.

Truffa a Buscate: entrano per un "controllo", scappano con oro e soldi

Nella mattinata di giovedì 21 settembre, due persone sono entrate in un’abitazione e con l’inganno si sono fatte consegnare oro e soldi. I due soggetti si sono spacciati per un agente di Polizia Locale e un addetto alla manutenzione dell'impianto a metano, affermando di essere venuti per effettuare un controllo del gas.

I cellulari messi nel forno e la fuga su una Seat Ibiza color blu elettrico

Una volta fatti entrare in casa, hanno chiesto ai residenti di mettere i loro cellulari nel forno con l’obiettivo di annullarne il campo, e in seguito, usando una scusa, sono riusciti a mettere le mani sul denaro e sull’oro che hanno poi rubato. Pare che il mezzo con cui sono scappati fosse una Seat Ibiza color blu elettrico.

A lanciare l'allarme, mettendo in guardia i cittadini, è il sindaco

A diffondere la segnalazione è stato il sindaco Fabio Merlotti, che ha raccomandato ai cittadini buscatesi di prestare molta attenzione e di spargere la voce il più possibile, in modo che nessun altro venga truffato.