Finto tecnico e finto Carabiniere derubano due anziani

Finto tecnico dell'acqua e finto Carabiniere colpiscono a Legnano. Fuga con contanti e monili d'oro.

Finto tecnico dell'acqua e finto Carabiniere in azione

Uno ha detto di essere un tecnico dell'acqua, l'altro un Carabiniere. Così si sono presentati alla porta dicendo di dover effettuare dei controlli per un (finto) inquinamento dell'impianto idrico. E così sono riusciti a derubare il padrone di casa, che caduto nel tranello, ha portato i malviventi anche dal vicino di casa, poi derubato anche lui.

E' quanto successo nei giorni scorsi in una palazzina di via Gorizia a Legnano. I due ladri sono riusciti a entrare nella casa della prima vittima: hanno inscenato un controllo, dopo di che sono riusciti a farsi consegnare 1.200 euro in contanti.

Riuscendo a convincere del loro agire la vittima stessa, quest’ultima li ha portati anche dal suo vicino di casa. E, anche qui, i due ladri hanno messo in campo lo stesso copione, fingendo di svolgere dei controlli sull’acqua e riuscendo a rubare alcuni monili in oro. Poi la fuga.

Le indagini

I malviventi hanno fatto perdere le loro tracce e sul caso stanno indagando i Carabinieri.