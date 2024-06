Finto tecnico del gas deruba coppia di anziani

Finto tecnico del gas in azione a Legnano.

Finto tecnico del gas, vittime due anziani

Ha suonato alla porta dicendo di essere un tecnico del gas e di dove effettuare dei controlli. In realtà, e con lui c'era anche un complice, era un ladro. E' quanto successo venerdì a Legnano. I due malviventi si sono presentati fuori dall'abitazione, in via Filzi, dove abita un'anziana coppia, lei 87 anni e lui 86. L'uomo ha fatto credere che doveva verificare la presenza di perdite di gas, riuscendo così a entrare. Qui i due hanno fatto radunare alla coppia la somma in contanti di 800 euro oltre a monili in oro. Approfittando di un momento di distrazione dei padroni di casa, hanno preso il bottino e sono scappati.

Le indagini

Le indagini sono ora in mano ai Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno dando la caccia ai due fuggitivi.