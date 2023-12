Finto tecnico dell'acqua scappa con oro e gioielli: è successo a Dairago.

Finto tecnico dell'acqua, altro furto

Hanno colpito ancora. Stiamo parlando dei malviventi che si spacciano per tecnici dell'acqua, chiedendo di entrare in casa per effettuare dei controlli. In realtà si tratta di ladri che hanno come unico obiettivo quello di mettere poi le mani su contanti e preziosi. Uno di questi ha colpito ieri, giovedì 14 dicembre 2023, a Dairago. L'uomo, di altezza media e corporatura robusta con indosso un giubbotto blu, ha detto al padrone di casa, 78 anni, di essere un incaricato del servizio idrico e di dover fare dei controlli a causa di un inquinamento presente nell'acqua.

Il furto

Una volta entrato in casa, l'uomo ha detto che l'acqua era inquinata e, ovviamente cosa non vera, ha fatto credere alla vittima che mettendo oro e preziosi nel frigorifero li avrebbe salvati da possibili danni della sostanza inquinante. Il 78enne è caduto nella trappola, facendo quello che gli era stato chiesto. Il finto tecnico, preso tutto, è scappato. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Purtroppo vittime di questi ladri non sono solamente gli anziani. Il consiglio è sempre quello: non aprire mai la porta e chiamare subito il 112.