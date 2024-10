Finto Carabiniere e finto idraulico, hanno colpito in città

Finto Carabiniere e finto idraulico in azione a Legnano.

Finto Carabiniere e finto idraulico, già alcuni colpi

Alcuni colpi li hanno già messi a segno in città. Stiamo parlando del finto Carabiniere e del finto idraulico che hanno suonato alla porta di almeno un paio di famiglie di Legnano, riuscendo a farle cadere nella loro trappola e a scappare con dell'oro. I fatti si sono verificati giovedì e venerdì scorso. I due malviventi si sono presentati alle loro vittime dicendo che in zona erano stati commessi dei furti chiedendo così di entrare in casa. Una volta dentro i due hanno fatto finta di effettuare un sopralluogo, poi hanno chiesto di radunare l'oro su un tavolo oppure nel frigo, per poi afferrare tutto e scappare distraendo i padroni di casa. In un altro caso i due avrebbero finto un controllo spacciandosi per incaricati della ditta dell'impianto di riscaldamento.

Le indagini

Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione alle auto descritte dalle vittime, ossia le vetture usate dai due malviventi per fuggire dopo i colpi.