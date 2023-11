Finti volontari truffano i clienti de Il Centro di Arese.

Non dicevano mai il nome dell'associazione, ma facevano firmare dei finti moduli e chiedevano soldi che poi, si intascavano.

Protagonisti della vicenda teatro a Il Centro un uomo di 34 anni e una donna di 33, entrambi cittadini romeni, parenti fra loro.

I due sono stati denunciati nei giorni scorsi dai Carabinieri con le accuse di truffa aggravata e molestie dopo aver raccolto denaro dai clienti del mall fingendosi volontari di una Onlus che si occupa di assistenza ai disabili.

A dare l'allarme ai militari sono stati i responsabili del centro commerciale e alcuni negozianti facendo riferimento a due persone che continuavano a infastidire chiunque si trovasse sulla loro strada.

Con dei rapidi accertamenti, i Carabinieri hanno verificato che effettivamente i due bloccavano i clienti degli store chiedendo soldi e riservavano insulti e spintoni a chi si rifiutava di contribuire. Ma non solo. Perché quando qualcuno donava pochi euro, il 34enne e la 33enne allungavano le mani nei portafogli cercando di prendere le banconote da 20 o 50 euro.

I due, che hanno precedenti identici in altri centri commerciali della regione, sono quindi stati fermati, identificati e indagati a piede libero.