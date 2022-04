Finti tecnici in paese: "Non aprite e chiamate le Forze dell'ordine"

La segnalazione a Vittuone

Si fingono tecnici di gas o dell'acquedotto, entrano in casa e poi rubano soldi e gioielli: il sindaco invita a prestare attenzione.

Finti tecnici del gas o dell'acquedotto in azione a Vittuone: la segnalazione del primo cittadino Laura Bonfadini.

Finti tecnici in azione in paese: "Non aprite"

E' quanto segnalato stamattina, martedì 26 aprile 2022, dall'Amministrazione comunale dopo un furto riuscito in un'abitazione.

Ha infatti scritto il sindaco Laura Bonfadini:

"Sedicenti tecnici gas/acquedotto in azione per truffare gli anziani. Azione riuscita stamattina a Vittuone. Chiedono di verificare eventuali perdite e di mettere i propri averi soldi o gioielli in frigorifero. Chiamare Carabinieri o Polizia Locale e non aprite!".