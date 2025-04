Finti Carabinieri scoperti e cacciati da un'anziana: è successo a Legnano.

Finti Carabinieri suonano alla porta

Hanno tentato di introdursi in casa ma l'anziana non si è caduta nella trappola, facendoli fuggire. E' quanto accaduto la mattina di oggi, giovedì 3 aprile 2025, a Legnano. Due individui, che si sono presentati come due Carabinieri in servizio appiedato, hanno suonato al citofono di un'abitazione di via Neglia.

Quando la padrona di casa, una 77enne, ha detto cosa volessero, i due hanno risposto di essere impegnati nel dover effettuare dei controlli sull'acqua che usciva dal rubinetto.

Messi in fuga

La donna, con l’aiuto di una vicina di casa, ha capito subito che quei due erano due tizi sospetti. Così ha iniziato a prendere tempo e, avvicinandosi al cancello, li ha allontanati. E i due sono fuggiti.