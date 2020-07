Giovedì 2 luglio, riapre nella consueta sede di Piazza Libertà l’ufficio postale di Arconate dopo essere stato interessato da alcuni lavori infrastrutturali.

Finiti i lavori di ristrutturazione riapre l’ufficio postale

Giovedì 2 luglio, riapre nella consueta sede di Piazza Libertà l’ufficio postale di Arconate dopo alcuni lavori. Tra gli interventi effettuati, particolare attenzione è stata riservata alla creazione di un’area per la consulenza, dove i clienti potranno avere informazioni sugli strumenti di risparmio, finanziamento, investimento e previdenza, nel pieno rispetto della privacy. Durante il periodo di chiusura, Poste Italiane ha provveduto a garantire la continuità di servizio attraverso l’Ufficio Postale Mobile posizionato in prossimità della sede postale presso il quale i cittadini hanno potuto usufruire di tutti i servizi e prodotti di Poste Italiane

Gli orari di apertura

L’ufficio postale di Arconate, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato, dalle 8.20 alle 12.35 è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza introdotti negli uffici postali a seguito dell’emergenza COVID 19: mascherine, gel e guanti per il personale in servizio, gel e pannelli in plexiglass per la sala consulenza.

