Finite le ferie, si torna a pagare il posteggio

L'amministrazione comunale rhodense aveva sospeso i posteggi a pagamento ma non l'accesso alla zona a traffico limitato

Tornano attivi i posteggi a pagamento

Da domani, lunedì 23 agosto a Rho saranno attivi nuovamente i parcheggi a pagamento, la sosta a disco orario e il divieto di sosta per lo spazzamento delle strade che erano stati sospesi nelle due settimane centrali di agosto.





La zona a traffico limitato è sempre rimasta attiva

Si può accedere nella zona a traffico limitato solo con autorizzazione per non incorrere in sanzioni. E’ possibile richiedere l’autorizzazione anche per accessi giornalieri o temporanei. Occorre però ricordarsi della scadenza dell’autorizzazione e rinnovarla.