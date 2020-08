Tragico incidente sulla A4: un morto e un ferito grave.

Aggiornamento delle 10: A.E. E.M., di 58 anni, è morto nell’incidente di questa mattina lungo la A4 Venezia Torino, nel tratto tra Marcallo Mesero e Novara Est. Con lui in macchina anche A. J. P di 39 anni che è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda con trauma facciale e con frattura del bacino e dell’arto inferiore destro. Il terzo passeggero dell’auto, F. G. di 51 anni, è rimasto illeso. Sul posto anche la Polstrada e i Vigili del Fuoco.

Finiscono in auto contro un ostacolo: un morto e un ferito grave

Tragico incidente questa mattina, mercoledì 5 agosto, pochi minuti dopo le 6.30. Un’auto è finita contro un ostacolo nel tratto tra Marcallo Mesero e Novara Est. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Arluno, quella di Sedriano e l’elisoccorso. Per il 58enne a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare ed è morto. Con lui anche un 51enne e un 39enne. L’elisoccorso ha trasportato l’altro ferito grave in codice rosso all’ospedale Niguarda.

TORNA ALLA HOME