Finiscono con il furgoncino contro il cancello di una casa FOTO

Finiscono con il furgoncino contro il cancello di una casa. Sul posto le Forze dell’ordine e i soccorritori.

Due uomini di 35 e 41 anni, a bordo di un furgoncino bianco, sono finiti contro il cancello di una casa in via Pastrengo a Parabiago. L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 1 settembre, intorno alle 16.30. Sul posto, a prestare soccorso, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e l’ambulanza di Arluno. Quest’ultima ha predisposto il trasporto in codice giallo in ospedale.

