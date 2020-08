Finisce nel campo e resta schiacciato dalla sua auto FOTO

Finisce nel campo e resta schiacciato dalla sua auto: portato in ospedale in codice giallo.

Terribile incidente nella notte di domenica 30 agosto intorno alle 23.30. Due auto si sono scontrate in via San Clemente a Cerro Maggiore. Dopo l’impatto una delle due è finita nel campo adiacente a dopo avvenuto il sinistro. Il conducente dell’auto, uno uomo di 42 anni, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ma solo per metà corpo: l’altra parte è rimasta schiacciata dalla sua auto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’uomo, salvato, è stato portato in codice giallo in ospedale. Nulla di grave per l’altro conducente coinvolto nel sinistro stradale.

