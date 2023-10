Finisce fuori strada ad Arluno: arrivano i soccorsi

Si è verificato oggi, lunedì 16 ottobre 2023, intorno alle 13.30 un incidente alla rotonda all'ingresso del casello dell'autostrada di Arluno.

Finisce fuori strada ad Arluno

Erano circa le 13.30 di oggi, lunedì 16 ottobre, quando un uomo di 42 anni, per motivi ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, è finito fuori strada con il suo mezzo all'altezza della rotonda prima del casello dell'autostrada di Arluno.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono giunte un'ambulanza dei Volontari di Arluno e un'automedica. Allertati anche le Forze dell'ordine per capire la dinamica dell'incidente e i Vigili del Fuoco. Il 42enne è stato poi portato in ospedale in codice verde.

Il luogo dell'incidente: