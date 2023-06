Finisce contro un'auto in sosta e si ribalta

Auto ribaltata a Rescaldina.

Auto si ribalta dopo l'urto

Prima la perdita di controllo dell'auto, poi l'urto con una vettura parcheggiata e la macchina che finisce ribaltata. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, venerdì 2 giugno 2023, a Rescaldina. Erano circa le 11.50 quando una 42enne stava guidando la sua auto lungo la via Seprio. All'improvviso, forse a causa di un malore, la donna ha sbandato finendo per impattare contro una vettura che si trovava ferma a lato della strada. E l'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti, in codice rosso, i soccorritori della Croce rossa di Busto Arsizio insieme ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco di Legnano. La donna, per fortuna, se l'è cavata solo con qualche contusione e un grande spavento ed è stata trasportata in ospedale in codice verde.